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Adosados con piscina en Venta en Rojales, Španjolska

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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Número de plantas 2
Gran casa adosada amueblada y lista con llave con piscina privada, jardín y terraza en la az…
$410,318
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 1
Moderna casa adosada lista para entrar a vivir, con piscina privada, jardín y terraza en la …
$366,439
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