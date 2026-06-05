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Adosados con garaje en Venta en Rojales, Španjolska

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Presentamos una nueva casa de dos pisos con una superficie de 110,35 m2 del desarrollador en…
$477,597
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Número de plantas 2
Presentamos una nueva casa adosada de dos plantas con una superficie de 134.20 m2 del desarr…
$482,304
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
Presentamos una nueva casa adosada de dos plantas con una superficie de 167 m2 del desarroll…
$418,765
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Adosado Adosado 4 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de tres dormitorios en venta en Ciudad Quesada. Casa de dos plantas, tipo dúple…
$400,057
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