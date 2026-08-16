Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Rojales
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Rojales, Španjolska

;
villas
225
bungalow
86
adosados
20
Casa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Número de plantas 2
Gran casa adosada amueblada y lista con llave con piscina privada, jardín y terraza en la az…
$410,318
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 1
Moderna casa adosada lista para entrar a vivir, con piscina privada, jardín y terraza en la …
$366,439
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Número de plantas 2
Amplio chalet moderno con terraza, gran jardín y piscina privada situado en una zona premium…
$1,21M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 284 m²
Número de plantas 2
Villa Superior lista para la llave con una enorme terraza en la azotea, piscina privada y un…
$1,21M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 306 m²
Villas de lujo en Rojales, Costa Blanca, Alicante viviendas con 3 dormitorios, 3 baños compl…
$610,654
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir