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Casas del mar en Venta en Rojales, Španjolska

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villas
225
bungalow
86
adosados
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6 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Número de plantas 1
Exquisitas villas aisladas de 3 y 4 dormitorios con impresionantes vistas naturales en Rojal…
$1,17M
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Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
4 dormitorios, 4 bañosSuperficie total: 260 m2Superficie construida: 124 m2Tamaño de la parc…
$969,295
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Villa en Urbanizacion Lo Pepin, Španjolska
Villa
Urbanizacion Lo Pepin, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 431 m²
Villa Elite New en Rojales, área 250 m2 - BL115077 3 dormitorios, 3 baños. Área de alfombra:…
$1,16M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 5 habitaciones en Rojales, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Número de plantas 1
Exquisitas villas aisladas de 3 y 4 dormitorios con impresionantes vistas naturales en Rojal…
$1,70M
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 303 m²
Hermosa villa en Ciudad Quesada, a palos de golf de 100 m - UG119723 3 dormitorios, 3 baños.…
$860,046
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Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Chalet de lujo con vistas al mar en Ciudad Quesada . Moderno chalet de lujo junto al campo d…
$726,639
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