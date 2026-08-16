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Apartamentos en la montaña en venta en Rojales, Španjolska

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áticos
12
2 habitaciones
73
3 habitaciones
58
4 habitaciones
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Apartamento 2 habitaciones en Rojales, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Rojales, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 146 m²
Las viviendas están ubicadas en el Campo de Golf "LA MARQUESA" en Ciudad Quesada, cerca de l…
$231,475
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Ático Ático 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 146 m²
APARTAMENTO DE OBRA NUEVA EN CIUDAD QUESADA Apartamento planta alta de obra nueva en Ciudad…
$201,330
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Apartamento 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Las viviendas están distribuidas en apartamentos de planta baja con jardín o planta alta con…
$483,406
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