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Apartamentos en la montaña en venta en Puerto de la Cruz, Španjolska

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Apartamento 2 habitaciones en Puerto de la Cruz, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Puerto de la Cruz, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Apartamento a estrenar con solárium privado en la zona de Playa Jardín, Puerto de la Cruz — …
$409,284
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