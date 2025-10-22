Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Chalets en venta en Platja dAro, Španjolska

1 propiedad total found
Chalet 7 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
UP UP
Chalet 7 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
Número de plantas 2
Chalet de dos plantas, de estilo típico catalán, con valla nueva, puerta corredera y portón …
Precio en demanda
Agencia
Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
