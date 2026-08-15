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Propiedades residenciales en venta en Pla de Mallorca, Španjolska

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casas independientes
4
4 propiedades total found
Villa en Montuiri, Španjolska
Villa
Montuiri, Španjolska
Área 860 m²
Casa en Baleares
$599,825
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Villa en Montuiri, Španjolska
Villa
Montuiri, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Casa en Baleares
$990,002
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Villa en Santa Margarita, Španjolska
Villa
Santa Margarita, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 950 m²
Tenemos en venta una propiedad muy grande cerca del mar, única en las Islas Baleares, conVis…
$5,34M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Costitx, Španjolska
Villa
Costitx, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 000 m²
Situado en Algaida, esta propiedad es una combinación de edificios históricos, de los cuales…
$3,95M
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