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Villas con piscina en venta en Pilar de la Horadada, Španjolska

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15 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Número de plantas 2
Preciosa villa con una gran terraza en la azotea, un gran jardín y piscina privada situada c…
$622,323
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Villa 6 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Número de plantas 1
Espectacular villa con piscina privada, amplia terraza en la azotea y precioso jardín, ubica…
$1,34M
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Número de plantas 2
Impresionante adosado con gran terraza en la azotea, piscina privada y hermosas vistas al ma…
$674,321
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Chalet Independientes con piscina en Pilar de la Horadada desde 409.000€ En concreto esta …
$482,910
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Hermosa villa increíble con terraza privada en la azotea y piscina cerca de la playa en Torr…
$695,249
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Villa 5 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Villa atractiva con piscina privada y terraza en la azotea con cocina de verano Fecha de …
$460,399
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villa premium espaciosa con piscina privada y jardín individual, situada cerca del centro de…
$642,546
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Número de plantas 2
Impresionante villa premium con piscina privada y terraza en la azotea situada en una zona p…
$551,083
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 362 m²
Número de plantas 2
Espaciosa villa moderna con gran terraza en la azotea, piscina privada y jardín ubicada junt…
$800,888
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Villa 5 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 2
Villa elegante con piscina privada y terraza en la azotea con cocina de verano Fecha de e…
$444,516
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 367 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa con enorme terraza solarium, hermosas vistas al mar y piscina privada ubicada c…
$695,249
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Amplia villa moderna con jardín privado y piscina, ubicada cerca de campos de golf y del cen…
$577,542
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Villa 8 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 329 m²
Número de plantas 1
Villa de alta gama con abundante terraza en la azotea, piscina privada, garaje y amplio jard…
$1,46M
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Villa 8 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 329 m²
Villa de alta gama con abundante terraza en la azotea, piscina privada, garaje y amplio jard…
$1,47M
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Villa 6 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 211 m²
Villa de lujo con una gran terraza en la azotea, piscina privada, sótano y gran jardín cerca…
$561,339
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