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Villas del mar en venta en Pilar de la Horadada, Španjolska

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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Número de plantas 2
Impresionante adosado con gran terraza en la azotea, piscina privada y hermosas vistas al ma…
$674,321
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 367 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa con enorme terraza solarium, hermosas vistas al mar y piscina privada ubicada c…
$695,249
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