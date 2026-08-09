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Áticos del mar en Venta Pilar de la Horadada, Španjolska

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Ático Ático 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 4/4
Ático familiar con enorme terraza y vistas al mar situado en un resort de lujo cerca de la p…
$402,951
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 2/3
Ático brillante con una encantadora terraza en la azotea, piscina, gimnasio y spa, perfectam…
$346,707
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Apartamento moderno en la planta baja con terraza luminosa y servicios premium como piscina,…
$312,746
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 2/2
Impresionante ático frente al mar con terraza en la azotea, gimnasio, piscinas cubierta y al…
$626,654
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Ático Ático 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Piso 2/2
Ático de lujo con amplia terraza en la azotea, vistas panorámicas al mar, piscina comunitari…
$438,058
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