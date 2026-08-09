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Casas del mar en Venta en Pilar de la Horadada, Španjolska

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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Moderna casa adosada de playa con piscina privada, terraza en la azotea y vistas al mar junt…
$445,193
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Número de plantas 2
Impresionante adosado con gran terraza en la azotea, piscina privada y hermosas vistas al ma…
$674,321
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa adosada con amplia azotea, jardín y piscina privada, situada cerca de la …
$474,350
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Encantadora casa adosada completamente amueblada y lista para llaves, con amplia terraza, co…
$344,316
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 367 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa con enorme terraza solarium, hermosas vistas al mar y piscina privada ubicada c…
$695,249
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Adosado de 3 dormitorios al lado de la playa de Higuericas en La Torre de la Horadada. Adosa…
$340,532
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