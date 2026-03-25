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Casas en la montaña en Venta en Pilar de la Horadada, Španjolska

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Villa 6 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 211 m²
Villa de lujo con una gran terraza en la azotea, piscina privada, sótano y gran jardín cerca…
$561,339
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villa premium espaciosa con piscina privada y jardín individual, situada cerca del centro de…
$642,546
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Villa 6 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Número de plantas 1
Espectacular villa con piscina privada, amplia terraza en la azotea y precioso jardín, ubica…
$1,34M
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OneOne
Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 362 m²
Número de plantas 2
Espaciosa villa moderna con gran terraza en la azotea, piscina privada y jardín ubicada junt…
$800,888
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Fantástico dúplex en la última planta de la playa con terraza privada en la azotea, piscinas…
$399,803
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