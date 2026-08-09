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Apartamentos del mar en venta en Pilar de la Horadada, Španjolska

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áticos
81
1 habitación
11
2 habitaciones
297
3 habitaciones
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Apartamento 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Número de plantas 3
Increíble apartamento en planta baja con enorme jardín privado y piscina ubicado cerca de la…
$414,349
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Ático Ático 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 4/4
Ático familiar con enorme terraza y vistas al mar situado en un resort de lujo cerca de la p…
$402,951
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 2/3
Ático brillante con una encantadora terraza en la azotea, piscina, gimnasio y spa, perfectam…
$346,707
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Apartamento moderno en la planta baja con terraza luminosa y servicios premium como piscina,…
$312,746
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Apartamento 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 2
Impresionante apartamento en planta baja con un amplio jardín, gimnasio, piscinas cubierta y…
$495,318
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 2/2
Impresionante ático frente al mar con terraza en la azotea, gimnasio, piscinas cubierta y al…
$626,654
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Apartamento 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/3
Precioso apartamento con terraza y jardín situado en un resort de lujo cerca de la playa …
$345,222
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Piso 2/2
Ático de lujo con amplia terraza en la azotea, vistas panorámicas al mar, piscina comunitari…
$438,058
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Viviendas de 2 y 3 dormitorios a 300 m de la playa en Pilar de la Horadada Las propieda…
$276,633
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