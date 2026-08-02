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Apartamentos con piscina en venta en Paterna, Španjolska

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10 propiedades total found
Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 57 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$243,104
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 89 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$351,531
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 57 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$265,931
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 72 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$309,301
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 107 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$438,413
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 93 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$409,796
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 136 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$518,540
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 146 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$558,604
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 57 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$254,517
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 77 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$328,704
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