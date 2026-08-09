Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Orihuela
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Orihuela, Španjolska

;
Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Número de plantas 1
Villa de golf de primera clase de nueva construcción con gran piscina, gran jardín y sótano …
$1,27M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 490 m²
Número de plantas 2
Brillante villa amueblada y con piscina, terraza en la azotea e increíbles vistas al mar jun…
$1,71M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Villa de lujo lista para entrar a vivir en un complejo de golf, con gran piscina, precioso j…
$1,27M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir