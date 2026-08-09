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Apartamentos en la montaña en venta en Orihuela, Španjolska

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áticos
75
1 habitación
21
2 habitaciones
432
3 habitaciones
227
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Apartamento 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 1/3
Apartamento moderno listo para entrar a vivir en planta intermedia con terraza y piscina com…
$397,621
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Piso 1
Exclusivo ático de lujo de alta gama con piscina privada y gran terraza en la azotea en un c…
$1,10M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
2-Bedroom Apartments with Sea Views in Orihuela Costa Welcome to these stunning apartment…
$353,231
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