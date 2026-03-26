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Casas en la montaña en Venta en Noroeste, Španjolska

Calasparra
49
Moratalla
5
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2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Caravaca de la Cruz, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Caravaca de la Cruz, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Villa emblemática con diseño rústico de arquitectura tradicional, piscina privada y patio ex…
$331,069
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Villa 5 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Villa moderna de una sola planta con un enorme jardín privado y piscina, situada en una parc…
$468,109
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Tipos de propiedades en Noroeste

villas

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