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Piso en edificio nuevo Precioso apartamento en planta media con terraza y piscina comunitaria situado cerca de la playa

Estepona, Španjolska
Vendido o vencido
13
ID: 34033
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/3/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Estepona

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Sobre el complejo

Precioso apartamento en planta media con terraza y piscina comunitaria situado cerca de la playa

Fecha de entrega: Octubre 2025

Nuestra agencia está encantada de mostrarle este nuevo proyecto de apartamentos ubicado en el lado oeste de Estepona. Se trata de una nueva promoción residencial rodeada de hermosas playas y un gran número de campos de golf. Este proyecto residencial consta de 41 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidos en dos edificios de baja altura: planta baja, primer piso y segundo piso dentro de un complejo cerrado. También hay áticos disponibles. Gracias a su orientación sur, todas las viviendas gozan de luz natural. También cuenta con magníficas terrazas. Este desarrollo es una combinación de comodidad y diseño. Dentro de la urbanización hay jardines, una piscina comunitaria al aire libre, un gimnasio y una sala polivalente a disposición de los residentes. Esta ubicación es un lugar perfecto para los amantes del golf, ya que cerca del complejo se encuentran dos de los campos de golf más prestigiosos de la zona: Azata Golf y Valle Romano. También está cerca de colegios bilingües y centros de salud. Por otro lado, cabe destacar la cercanía a maravillosos puertos deportivos como el Puerto Deportivo de Cabopino, Marbella y Puerto Banús, a tan solo 5 minutos en coche del centro de Estepona.

 

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Área, m²
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85.0
379,115
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Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
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88.0
356,068 – 459,778
Apartamentos 3 habitaciones
102.0
374,506 – 432,122
Agencia
EspanaTour
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