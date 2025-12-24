Piso en edificio nuevo Precioso apartamento en planta media con terraza y piscina comunitaria situado cerca de la playa

Precioso apartamento en planta media con terraza y piscina comunitaria situado cerca de la playa

Fecha de entrega: Octubre 2025

Nuestra agencia está encantada de mostrarle este nuevo proyecto de apartamentos ubicado en el lado oeste de Estepona. Se trata de una nueva promoción residencial rodeada de hermosas playas y un gran número de campos de golf. Este proyecto residencial consta de 41 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidos en dos edificios de baja altura: planta baja, primer piso y segundo piso dentro de un complejo cerrado. También hay áticos disponibles. Gracias a su orientación sur, todas las viviendas gozan de luz natural. También cuenta con magníficas terrazas. Este desarrollo es una combinación de comodidad y diseño. Dentro de la urbanización hay jardines, una piscina comunitaria al aire libre, un gimnasio y una sala polivalente a disposición de los residentes. Esta ubicación es un lugar perfecto para los amantes del golf, ya que cerca del complejo se encuentran dos de los campos de golf más prestigiosos de la zona: Azata Golf y Valle Romano. También está cerca de colegios bilingües y centros de salud. Por otro lado, cabe destacar la cercanía a maravillosos puertos deportivos como el Puerto Deportivo de Cabopino, Marbella y Puerto Banús, a tan solo 5 minutos en coche del centro de Estepona.

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