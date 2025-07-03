Piso en edificio nuevo Modernos Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Finestrat

Modernos Apartamentos de 2 Dormitorios con Vistas Panorámicas al Mar en Finestrat, Costa Blanca

Este apartamento de 2 dormitorios con impresionantes vistas al Mediterráneo se encuentra en Finestrat, Costa Blanca, una pintoresca ciudad de la Costa Blanca de España, ubicada en la provincia de Alicante. Conocida por su combinación única de montaña y mar, ofrece impresionantes vistas de la costa mediterránea y la icónica montaña Puig Campana. El centro histórico de la ciudad cuenta con encantadoras calles estrechas con casas de colores, mientras que su zona costera, Cala de Finestrat, cuenta con una hermosa playa de arena.



Finestrat es un destino popular para los amantes de las actividades al aire libre, que ofrece rutas de senderismo, campos de golf y proximidad a la vibrante vida nocturna y las tiendas de Benidorm. Con un clima mediterráneo templado, es un destino durante todo el año para turistas y residentes que buscan una combinación de belleza natural y comodidades modernas.



El desarrollo se extiende por 27.000 m² y cuenta con comodidades de lujo como varias piscinas, una piscina cubierta climatizada, jardines paisajísticos, un gimnasio y pistas de pádel.



Los apartamentos en venta en Finestrat incluyen cocinas modernas, aire acondicionado y amplias terrazas. Estas casas combinan el diseño contemporáneo con el encanto mediterráneo, perfecto para la relajación y el entretenimiento.



Los residentes disfrutan de un fácil acceso a playas, centros comerciales, campos de golf y el aeropuerto de Alicante.

ALC-00986