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Villas con Terraza en venta en Mazarrón, Španjolska

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Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Impresionante villa con una amplia azotea, jardín y piscina privada, ubicada junto a un camp…
$368,744
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Número de plantas 1
Atractiva villa con gran terraza en la azotea, jardín y piscina privada ubicada en un comple…
$386,029
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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