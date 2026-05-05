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Áticos del lago en Venta Mazarrón, Španjolska

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Ático Ático 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 3/4
Ático de lujo con gran terraza en la azotea y pistas de pádel ubicado en un complejo de golf…
$296,469
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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