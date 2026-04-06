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Casas del mar en Venta en Mazarrón, Španjolska

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2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Impresionante villa con una amplia azotea, jardín y piscina privada, ubicada junto a un camp…
$368,744
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Increíble casa adosada con terraza en la azotea, impresionantes vistas al mar y piscina comu…
$341,433
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