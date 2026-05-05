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Casas del lago en Venta en Mazarrón, Španjolska

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Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Villa atractiva con gran terraza en la azotea, jardín y aparcamiento sin piscina, situada en…
$379,979
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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