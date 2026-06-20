Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Mazarrón
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Mazarrón, Španjolska

;
villas
34
bungalow
11
adosados
8
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Este nuevo complejo residencial consta de 12 casas adosadas en planta baja ubicadas en la ur…
$329,404
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir