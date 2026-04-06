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Apartamentos con Jardín en venta en Mazarrón, Španjolska

áticos
5
2 habitaciones
15
3 habitaciones
3
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Apartamento 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 1
Impresionante apartamento en planta media con increíbles vistas al lago, gran terraza, pisci…
$259,234
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 2
Apartamento de lujo en planta media con gran terraza y pistas de pádel situado junto a un ca…
$226,253
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Moderno apartamento en planta baja con gran terraza, jardín y pistas de pádel situado junto …
$251,670
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