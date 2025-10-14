Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Bajo Ampurdán
  4. Residencial
  5. Chalet

Chalets en venta en Bajo Ampurdán, Španjolska

Chalet Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Chalet 7 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
UP UP
Chalet 7 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
Número de plantas 2
Chalet de dos plantas, de estilo típico catalán, con valla nueva, puerta corredera y portón …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bajo Ampurdán, Španjolska

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir