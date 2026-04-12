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Villas con piscina en venta en Los Alcazares, Španjolska

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4 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Villa refinada con piscina privada, terraza bañada por el sol en la azotea y interiores de d…
$453,083
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 5 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 447 m²
Número de plantas 1
Villa contemporánea superior con amplios espacios ajardinados, piscina privada, gran sótano …
$883,730
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Villa 5 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 409 m²
Exclusiva villa con gran terraza en la azotea, vistas panorámicas al mar y al golf, sótano y…
$830,374
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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CoexCoex
Villa 7 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 317 m²
Número de plantas 1
Magnífica villa de grandes dimensiones con amplia terraza, gran jardín y piscina privada, ub…
$518,965
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