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Casas del mar en Venta en Los Alcazares, Španjolska

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villas
174
bungalow
41
adosados
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9 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 1
Moderna villa con piscina privada, amplia terraza, aparcamiento en el jardín e impresionante…
$673,159
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Adosado de 3 dormitorios con vistas al mar y con garaje. Espectacular adosado a escasos metr…
$367,389
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Fantástica villa moderna con piscina privada, terraza en la azotea, preciosas vistas al mar …
$497,119
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Increíble villa moderna con piscina privada, preciosas vistas al mar y amplia terraza en la …
$638,417
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Villa 5 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Brillante villa con piscina privada, gran terraza, jardín, sótano e increíbles vistas a la l…
$648,191
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Villa moderna encantadora con piscina privada, terraza en la azotea y unas vistas impresiona…
$526,781
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 351 m²
Villas de 3 Dormitorios en Primera Línea de Playa con Impresionantes Vistas al Mar en Los Al…
$1,62M
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Villa 5 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 409 m²
Exclusiva villa con gran terraza en la azotea, vistas panorámicas al mar y al golf, sótano y…
$830,374
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Villa moderna y acogedora con piscina privada, impresionantes vistas al mar y terraza en la …
$568,644
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