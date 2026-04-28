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Apartamentos con piscina en venta en Los Alcazares, Španjolska

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3 habitaciones
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4 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 2/2
Ático increíble con terraza en la azotea, acceso a piscinas y vistas al mar situado cerca de…
$369,076
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Apartamento 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Encantador apartamento en la planta baja con una gran terraza cubierta, piscina y jardín pri…
$371,423
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Número de plantas 2
Apartamento moderno en planta baja con un hermoso jardín, terraza completamente cubierta y p…
$316,354
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Ático Ático 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Piso 2/2
Impresionante ático con una amplia terraza en la azotea, piscinas y vistas al mar en una zon…
$482,732
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