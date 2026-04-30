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Apartamentos en la montaña en venta en Los Alcazares, Španjolska

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áticos
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2 habitaciones
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3 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Precioso apartamento en planta baja con piscina comunitaria, amplia terraza, trastero y plaz…
$328,053
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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