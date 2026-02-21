Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Llucanes, Španjolska

4 propiedades total found
Propiedad comercial 60 m² en Sant Marti dAlbars, Španjolska
Propiedad comercial 60 m²
Sant Marti dAlbars, Španjolska
Área 60 m²
Comercial en venta con inquilino en Barcelona.Environment:Plaza de Gloria Catalana – es una …
$177,435
Propiedad comercial 128 m² en Sant Marti dAlbars, Španjolska
Propiedad comercial 128 m²
Sant Marti dAlbars, Španjolska
Área 128 m²
Local comercial con inquilino en Barcelona está a la venta.Alrededores: zona residencial den…
$555,963
Propiedad comercial 358 m² en Sant Marti dAlbars, Španjolska
Propiedad comercial 358 m²
Sant Marti dAlbars, Španjolska
Área 358 m²
Proyecto para el desarrollo de un edificio residencial de cinco pisos en Barcelona.Alrededor…
$1,01M
Tienda 680 m² en Sant Marti dAlbars, Španjolska
Tienda 680 m²
Sant Marti dAlbars, Španjolska
Área 680 m²
Local comercial con inquilino en una zona residencial de Barcelona están a la venta.Alrededo…
$1,06M
