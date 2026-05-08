Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Villajoyosa
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Garaje

Áticos con garaje en Venta Villajoyosa, Španjolska

;
Ático Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Vivir por el mar en un entorno único. Evaluar la oportunidad de establecerse en una nueva ca…
$617,735
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
En Alicante, en la pintoresca ciudad de La Villajoyosa / Vila Joyosa, ofrece un exclusivo co…
$500,071
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Vive en estilo mediterráneo en una nueva casa en La Villajoyosa. Presentamos un nuevo edifi…
$759,167
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Vivir por el Mediterráneo en una nueva casa en La Villajoyosa Descubra un exclusivo complejo…
$723,868
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Descubra la oportunidad de casarse con su nueva casa en una bahía privilegiada con aguas tur…
$807,174
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir