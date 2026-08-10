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Apartamentos con piscina en venta en Villajoyosa, Španjolska

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áticos
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1 habitación
82
2 habitaciones
306
3 habitaciones
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Ático Ático en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático
Villajoyosa, Španjolska
Área 102 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$445,281
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 8
Atractivo apartamento grande en la planta baja con terraza privada, piscina comunitaria y gi…
$535,383
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Ático Ático en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático
Villajoyosa, Španjolska
Área 201 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$738,319
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Ático Ático 5 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Piso 8/8
Ático espacioso de lujo con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas …
$744,881
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Apartamento en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento
Villajoyosa, Španjolska
Área 114 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$447,570
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Ático Ático en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático
Villajoyosa, Španjolska
Área 128 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$555,170
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Ático Ático en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático
Villajoyosa, Španjolska
Área 107 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$440,702
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Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 8
Precioso apartamento en la planta baja con piscina comunitaria climatizada y gimnasio, situa…
$389,898
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Apartamento en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento
Villajoyosa, Španjolska
Área 127 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$503,660
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Apartamento en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento
Villajoyosa, Španjolska
Área 243 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$555,170
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/8
Gran apartamento de lujo con gran terraza y vistas al mar, piscina climatizada y gimnasio si…
$439,871
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Piso 8/8
Ático moderno con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas al mar, pi…
$727,423
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