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Apartamentos del mar en venta en Villajoyosa, Španjolska

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áticos
48
1 habitación
82
2 habitaciones
306
3 habitaciones
243
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10 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Piso 8/8
Ático espacioso de lujo con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas …
$744,881
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Apartamentos de 1 a 3 Habitaciones con Piscina en la Azotea en Villajoyosa Ubicados en la he…
$749,542
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Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamentos de 1 a 3 Habitaciones con Piscina en la Azotea en Villajoyosa Ubicados en la he…
$488,932
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Villajoyosa Villajoyosa, un encantador pu…
$587,427
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Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 128 m²
Residencia Exclusiva Frente al Mar de 2 Dormitorios en Villajoyosa Costa Blanca Villajoyosa …
$1,75M
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/8
Gran apartamento de lujo con gran terraza y vistas al mar, piscina climatizada y gimnasio si…
$439,871
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Piso 8/8
Ático moderno con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas panorámicas al mar, pi…
$727,423
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Residencia Exclusiva Frente al Mar de 2 Dormitorios en Villajoyosa Costa Blanca Villajoyosa …
$586,681
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Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos en Villajoyosa, Costa Blanca 32 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con plaza de ga…
$256,256
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Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos en Villajoyosa, Costa Blanca 32 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con plaza de ga…
$218,091
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