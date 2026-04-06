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Apartamentos en la montaña en venta en La Nucía, Španjolska

áticos
29
2 habitaciones
91
3 habitaciones
54
4 habitaciones
5
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2 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4/4
Impresionante ático moderno con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria y gimnasio,…
$608,908
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 2/3
Atractivo apartamento en planta intermedia con dos terrazas, piscina comunitaria y gimnasio,…
$443,284
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