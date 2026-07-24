Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Baja
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en La Marina Baja, Španjolska

;
bienes raíces comerciales
23
hoteles
4
Negocio listo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Venta de Clínica Dental de Prestigio en España. en Altea, Španjolska
Venta de Clínica Dental de Prestigio en España.
Altea, Španjolska
Área 360 m²
Número de plantas 2
Venta de Clínica Dental de Prestigio en España.  Ubicación privilegiada: Provincia de Ali…
$1,75M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir