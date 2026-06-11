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Apartamentos cerca del club de golf en venta en La Axarquía, Španjolska

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Rincon de la Victoria
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3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Rincon de la Victoria, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Rincon de la Victoria, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 2/3
Apartamento increíble con vistas impresionantes al mar, acceso a centros de bienestar y pisc…
$406,247
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Ático Ático 5 habitaciones en Rincon de la Victoria, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Rincon de la Victoria, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2
Ático cautivador con impresionantes vistas al mar, gimnasio de clase mundial y piscina de es…
$560,181
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Ático Ático 4 habitaciones en Rincon de la Victoria, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Rincon de la Victoria, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 2
Ático de lujo con terraza panorámica privada en la azotea, piscina infinita y gimnasio de cl…
$480,762
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Tipos de propiedades en La Axarquía

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en La Axarquía, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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