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Áticos en la montaña en Venta Guardamar del Segura, Španjolska

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Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Se vende amplio ático-dúplex con 3 dormitorios y 2 baños en Guardamar. Esta vivienda disfrut…
$408,042
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