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Áticos cerca del club de golf en Venta Guardamar del Segura, Španjolska

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Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Piso 3/3
Fantástico ático dúplex con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria, garaje y excelen…
$287,492
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 5/5
Elegante ático con hermosas vistas ubicado en un moderno complejo residencial que cuenta con…
$397,178
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