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Bungalow en la montaña en venta en Guardamar del Segura, Španjolska

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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Residencial está situado a 800 metros de la playa, en Guardamar del Segura. Cercano a las pi…
$426,345
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