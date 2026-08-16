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Apartamentos en la montaña en venta en Guardamar del Segura, Španjolska

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áticos
91
1 habitación
21
2 habitaciones
305
3 habitaciones
276
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7 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/2
Impresionante apartamento en la planta media con gran terraza, piscina comunitaria, zona de …
$256,843
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 2
Impresionante apartamento en la planta baja con gran terraza, jardín privado, piscina comuni…
$260,314
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1/2
Apartamento moderno en planta media con gran terraza, piscina comunitaria, zona de spa y vis…
$275,354
VAT
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Se vende amplio ático-dúplex con 3 dormitorios y 2 baños en Guardamar. Esta vivienda disfrut…
$408,042
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Presioasas  apartamentos están ubicados en Guardamar del Segura en el residencial Marjal Bea…
$311,038
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Apartamento de lujo con 3 dormitorios en venta en el complejo de Marjal Beach en Guardamar c…
$321,912
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
¿Sueñas con sol, mar y lujo? Bueno, este apartamento de esquina de 3 dormitorios podría ser …
$311,146
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