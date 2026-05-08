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Apartamentos del lago en venta en Guardamar del Segura, Španjolska

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áticos
69
1 habitación
12
2 habitaciones
249
3 habitaciones
246
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7 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1/4
Precioso apartamento en una zona privilegiada cerca de la playa, con una amplia terraza, pis…
$301,119
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Número de plantas 4
Moderno apartamento en planta baja en una zona privilegiada cerca de la playa, con piscina c…
$287,492
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Apartamento 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1/2
Apartamento moderno en planta media con amplia terraza, piscina comunitaria, zona de spa y v…
$269,640
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AdriastarAdriastar
Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 4/4
Lujoso apartamento en una zona privilegiada cerca de la playa, con amplia terraza, piscina c…
$363,423
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Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Piso 3/3
Fantástico ático dúplex con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria, garaje y excelen…
$287,492
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Apartamento 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/2
Magnífico apartamento en planta intermedia con amplia terraza, piscina comunitaria, zona de …
$256,943
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Ático Ático 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 5/5
Elegante ático con hermosas vistas ubicado en un moderno complejo residencial que cuenta con…
$397,178
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