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Villas con Jardín en venta en Granadilla de Abona, Španjolska

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Villa en Castro, Španjolska
Villa
Castro, Španjolska
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Chalet individual con parcela de 1018m2 y superficie construida de 763m2. La casa está ubica…
$697,964
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