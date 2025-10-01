Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Fuente Alamo de Murcia
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska

Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 1
Chalets independientes modernos de 2, 3 dormitorios con piscina en Condado de Alhama Murcia …
$386,491
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Número de plantas 1
Chalets independientes modernos de 2, 3 dormitorios con piscina en Condado de Alhama Murcia …
$333,628
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir