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Villas cerca del club de golf en venta en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska

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Villa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 1
Villa moderna con piscina privada, amplia terraza en la azotea y cocina completamente equipa…
$369,864
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 5 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 231 m²
Villa premium con acceso a un resort de golf, piscina privada y encantador jardín situada en…
$611,336
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Villa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Número de plantas 1
Impresionante villa con piscina privada, garaje cubierto y gran terraza en la azotea con vis…
$411,569
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