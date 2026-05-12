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Villas con garaje en venta en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska

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Villa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Número de plantas 1
Impresionante villa con piscina privada, garaje cubierto y gran terraza en la azotea con vis…
$411,569
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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