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Áticos con Terraza en Venta Fuente Alamo de Murcia, Španjolska

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Ático Ático 3 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 2/3
Fantástico ático dúplex con piscina comunitaria, gran terraza en la azotea con todos los ser…
$264,401
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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