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Casas con piscina en Venta en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska

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Villa 5 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 231 m²
Villa premium con acceso a un resort de golf, piscina privada y encantador jardín situada en…
$576,757
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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