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Casas con garaje en Venta en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska

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8 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa confortable con una gran parcela al pie de la montaña en la ciudad de F…
$351,815
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Casa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa confortable con una gran parcela al pie de la montaña en la ciudad de F…
$351,815
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Casa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 1/1
Presentamos una casa confortable con una gran parcela al pie de la montaña en la ciudad de F…
$330,635
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AdriastarAdriastar
Casa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Piso 1/1
Casa confortable con una gran parcela al pie de la montaña en la ciudad de Fuente Alamo. La …
$351,815
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Casa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa confortable con una gran parcela al pie de la montaña en la ciudad de F…
$296,513
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Casa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 1/1
Presentamos una casa confortable con una gran parcela al pie de la montaña en la ciudad de F…
$330,635
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Casa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Piso 1/1
Presentamos una confortable casa al pie de la montaña en la ciudad de Fuente Alamo. Casa de …
$398,880
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Villa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Número de plantas 1
Impresionante villa con piscina privada, garaje cubierto y gran terraza en la azotea con vis…
$411,569
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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